Asset Manager Meeting erstmals in Hamburg

Diversifikation über “Köpfe”, “Stile” und “Assets” – das ist seit jeher das Motto des von der funds excellence veranstalteten Asset Manager Meetings. Am 13. September findet das Event zum ersten Mal in Hamburg statt.

“Das Konzept hat sich bewährt”, berichtet Klaus-Dieter Erdmann, Gründer und Geschäftsführer der funds excellence: “Das hochwertige Fachpublikum von überregionalen Veranstaltungen zum Thema Vermögensverwaltung und Investmentfonds nutzt gerne die Gelegenheit, sich kurz und prägnant über die neuesten Entwicklungen zu Vermögensverwaltenden Produkten zu informieren und sich auf hohem Niveau auszutauschen.” Der hohen Qualität auf Referentenseite stehe ein ebenso qualifiziertes wie interessiertes Fachpublikum gegenüber. Anspruchsvolle Locations wie das Maritim Parkhotel in Mannheim oder das SIDE Hotel in Hamburg sorgen für das angemessene Ambiente.

Sechs Asset Manager und ihre Investmentphilosophien

Sechs hochkarätige Asset Manager stellen in jeweils 15 Minuten Philosophie und Ansichten und ihres Hauses dar und erläutern ihre Positionierung im aktuellen (herausfordernden) Marktumfeld. Zur Auftaktveranstaltung in Hamburg sind in diesem Jahr dabei:

• Johannes Hirsch, antea ag: Diversifikation – Plattitüde oder Mehrwert für das Kundendepot?

• Andreas Lesniewicz, CONREN: Von Unternehmerfamilien lernen: Managen von Wandel und Brüchen

• Wieland Staud, StaudFonds: Investieren in die bessere Hälfte!

• Alex Lennard, Ruffer LLP: Absolute Return Investing: navigating an uncertain future

• Fabian Leuchtner, Aguja Capital GmbH: Warum sich im aktuellen Marktumfeld die Spreu vom Weizen trennen wird und aktives Assetmanagement essentiell ist

• Hans-Jürgen Friedrich, KFM Deutsche Mittelstand AG: Hidden Champions der Unternehmensanleihen

Im Anschluss diskutieren die Teilnehmer in einer Podiumsdiskussion unter der engagierten Moderation von Fondsanalyst Volker Schilling ein designiertes Thema rund um Investmentstile/Multi-Asset.

Gedankenaustausch auf der Terrasse des SIDE Hotels

Danach kann die Diskussion bei einem Imbiss und Getränken auf der Terrasse des SIDE Hotels fortgesetzt und der großartige Blick über Hamburg genossen werden. “Für unser Anliegen der Vergleichbarkeit und Transparenz für Vermögensverwaltende Produkte ist – neben einer hohen Datenqualität – nichts wichtiger als der persönliche Austausch und der direkte Kontakt zu Asset Managern”, erklärt Erdmann. Beides sei durch das Veranstaltungsformat auf ideale Art gewährleistet.

Anmeldungen zur Veranstaltung in Hamburg sind unter dem folgenden Link möglich: Asset Manager Meeting Hamburg (fm)

Foto: MMD