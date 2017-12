Geldanlage überfordert Deutsche

Fast die Hälfte aller Deutschen traut sich nicht zu, ihr Geld in Finanzprodukte wie Aktien oder Fonds zu investieren, bei den unter Dreißigjährigen sind es sogar über 60 Prozent. Bei anderen Finanzangelegenheiten sind die Deutschen jedoch sicherer, wie eine Studie der RWB Group ergab.

Bei keiner anderen Finanzangelegenheit zeigen sich Deutsche so unsicher wie beim Investieren. Lediglich 55,1 Prozent trauen sich zu in Fonds oder Aktien zu investieren, während dies 79,8 Prozent für die Aufnahme eines Kredits angeben. Das geht aus der “Finanzwissen-Studie” hervor, die im Auftrag der RWB Group von der GfK durchgeführt wurde.

89 Prozent der Befragten seien jedoch überzeugt, eine Versicherung abschließen oder wechseln zu können. Den Abschluss einer privaten Altersvorsorge würden sich drei Viertel der Befragten zutrauen. Über 95 Prozent könnten problemlos Geld überweisen oder abheben.

“Alltägliche Finanzangelegenheiten stellen die meisten vor keine großen Probleme. Dass dazu scheinbar auch Kreditanträge gehören, ist allerdings erstaunlich”, sagt Norman Lemke, Vorstand und Gründer der RWB Group. “Vor allem Kredite für den kurzfristigen Konsum schränken die finanzielle Freiheit der Menschen ein und behindern so den langfristigen Vermögensaufbau.”

Selbstbewusstsein steigt mit Alter

Gerade die Jüngeren zeigen sich wenig selbstbewusst bei der Geldanlage. Lediglich 38,1 Prozent der Befragten, die unter 30 Jahre alt sind, wissen nach Ergebnissen der Studie, wie sie in Anlageprodukte wie Aktien oder Fonds investieren können.

Mit zunehmendem Alter steige das Selbstbewusstsein. So sehen sich in der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren bereits 51 Prozent in der Lage zu investieren. Bei den über 40-Jährigen steige das Zutrauen auf über 60 Prozent.

“Das Investieren in Aktien oder Fonds ist sicher nicht schwieriger als einen Kredit abzuschließen. Das Problem ist eher ein psychologischer Effekt: Mit einem Kredit ist sofortiger Konsum möglich. Das Ergebnis langfristiger Geldanlage zeigt sich hingegen erst nach vielen Jahren”, sagt Horst Güdel, Vorstand und Gründer von RWB Capital. (kl)

Foto: Shutterstock