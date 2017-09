Interesse an Hedgefonds steigt

Hedgefonds schrecken weniger Investoren ab, als noch vor einigen Jahren. Besonders Long/Short-Strategien sind nach Ansicht vieler Anleger geeignet ihr Portfolio gegen Marktrisiken zu schützen. Doch die Strategien verschieben die Risikoquelle vom Markt auf den Manager.

Institutionelle Anleger setzen neben reinen Aktieninvestments häufiger auf Long/Short-Strategien, um sich besser gegen Marktschwankungen abzusichern. Das ist ein Ergebnis des Feri Hedgefonds Investmenttags, an dem institutionelle Investoren, Family Offices und internationale Hedgefonds-Manager teilgenommen haben.

“Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass man mit ausgewählten Aktien Long/Short Managern globale Aktienprämien bei reduzierter Volatilität erzielen kann. Long/Short-Strategien entwickeln sich damit zum Eisbrecher für die Hedgefondsbranche in Deutschland”, sagte Marcus Storr, Head of Hedge Funds bei Feri.

Strategien haben sich im schwierigen Marktumfeld bewährt

Die Zurückhaltung vieler Investoren gegenüber Hedgefonds sei größtenteils verschwunden. Das liege vor allem daran, dass sich die klassische Long/Short-Strategie in einem schwierigen Marktumfeld bewährt habe.

“Hedgefonds Strategien können die risikoadjustierten Parameter des Portfolios verbessern und gleichzeitig Performance liefern. Wichtig bleibt die geeignete Allokation im individuellen Portfolio sowie das uneingeschränkte Verständnis der Funktionsweise einer Strategie – so können Hedgefonds in allen Marktphasen einen festen Platz im Portfolio finden”, sagte Peter Pramstaller, Manager Pension Investments bei der Linde AG und Teilnehmer an der Podiumsdiskussion.

Anteil der erfolgreichen Manager im niedrigen einstelligen Bereich

Long/Short-Aktienstrategien bilden laut Feri die größte Produktklasse im Anlageuniversum der Hedgefonds. So seien rund 40 Prozent aller Manager in diesem Bereich aktiv. Bei der Vielzahl der am Markt gehandelten Long/Short-Aktienfonds komme es stark auf die Erfahrung und Entscheidungen des Managers an. Nur zwei Prozent der 1.560 von Feri bisher analysierten Aktien Long/Short Manager hätten den Selektionsprozess bestanden.(kl)

