Bitcoins nur für Superreiche?

TSO Europe Funds, Inc. (“TSOEF”) hat bekannt gegeben, dass die von ihr platzierte Vermögensanlage, TSO-DNL Active Property, LP (“TSO AP”), den Verkauf des Carolina Corporate Center, einem 8.520 Quadratmeter großen Bürogebäude in der Glenwood Avenue in Raleigh, North Carolina, erfolgreich abgeschlossen hat. Käufer ist die SaltMeadow, LLC, ein Unternehmen im Besitz des Family Offices der Runnymede Corporation.