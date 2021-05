Bank of Japan: Anteil der Bilanzsumme am BIP sinkt erstmals seit 2 Jahren

Die EZB und die FED liegen annähernd gleichauf, zumindest wenn ihre Bilanzsummen in den Blick geraten. Die EZB weist aktuell eine Bilanzsumme von 7,56 Billionen Euro aus (Stand: 23. April 2021) – ein Plus von 0,48 Prozent bzw. rund 36,0 Milliarden Euro zur Vorwoche. Bei der FED lag der Wert zuletzt bei 7,78 Billionen US-Dollar (-39,99 Milliarden Euro bzw. -0,51 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Die Bank of Japan liegt bei 714,23 Billionen Yen (ca. 5,4 Billionen Euro).