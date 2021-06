Schroders und Oaktree bringen Fonds für Unternehmensanleihen

Schroders hat ein neues globales Multistrategy-Credit-Portfolio lanciert, mit dem Investoren Zugang zu Anlagechancen in liquiden Fixed Income-Instrumenten erhalten.

Der Schroder GAIA Oaktree Credit-Fonds basiert auf der Global Credit Strategie von Oaktree Capital Management L.P. („Oaktree“) und ist für Anleger über die alternative OGAW-Plattform GAIA von Schroders zugänglich, die mit neun Strategien und einem verwalteten Vermögen von 6,2 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2020 kontinuierlich wächst. Oaktree hat die Strategie 2017 eingeführt und verwaltet damit 5,3 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2020).

Das Fondsmanagement stellt aufbauend auf der umfangreichen Expertise von Oaktree ein breit diversifiziertes, liquides Portfolio zusammen. Darin enthalten sind High-Yield-Anleihen, Unternehmensanleihen und durch Immobiliendarlehen unterlegte strukturierte Anleihen aus den USA und Europa, Schwellenländer-Anleihen sowie globale Wandelanleihen. Die Verwaltung des Fonds übernimmt in leitender Funktion Bruce Karsh, Co-Chairman und Chief Investment Officer von Oaktree, unterstützt von David Rosenberg, Managing Director und Co-Portfolio Manager bei Oaktree.

Oaktree wurde 1995 gegründet und ist auf alternative Investments spezialisiert. Zum 31. Dezember 2020 belief sich das verwaltete Gesamtvermögen auf 148 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfolgt einen opportunistischen und wertorientierten Ansatz mit kontrolliertem Risiko und investiert in Anleihen, Private Equity, Real Assets und Aktien.

Schroders sieht in der Auflegung dieses skalierbaren Fonds den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Von besonderem Interesse ist hierbei Oaktrees Kompetenz bei liquiden und illiquiden Zinsinstrumenten, darunter vorrangige Kredite, nicht börsennotierte Anleihen sowie illiquide, unter Druck stehende und notleidende Papiere.

Bruce Karsh, Portfoliomanager des Schroder GAIA Oaktree Credit-Fonds: „Schroders und Oaktree stimmen bei den wichtigsten Wertvorstellungen überein – ein Faktor, der für Oaktree bei der Auswahl eines Partners von großer Bedeutung war. Schroders hat sich durch langfristige Wertschöpfung für seine Kunden etabliert und sieht das Geschäft mit alternativen Investments als einen strategischen Grundpfeiler, um in der gegenwärtigen Marktlage erfolgreich zu sein. Wir freuen uns über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Schroders und darauf, unsere Expertise mit dessen beträchtlicher Größe und weltweiten Präsenz verbinden zu können.“

Bruce Karsh steht auch dem Global Credit Investment Committee von Oaktree vor, das im Investmentprozess des Fonds einschließlich der Asset-Allokation eine zentrale Rolle spielt. Diesem Gremium gehören ferner der Head of Performing Credit sowie die Strategy Portfolio Managers von Oaktree an, die über durchschnittlich 23 Jahre Branchenerfahrung verfügen.

Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch: „Die Anlage in alternative Assetklassen ist für Anleger im gegenwärtigen Umfeld von Niedrigzinsen, einem ungewissen Ausblick für die Weltwirtschaft und hoher Volatilität eine wichtige Möglichkeit, Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig eine gute Risikostreuung zu gewährleisten. Aus diesem Grund bauen wir den Bereich Private Assets und Alternatives kontinuierlich aus und haben auch am Standort Deutschland unsere Expertise erweitert. Mit dem neuen Credit-Fonds auf der GAIA-Plattform steht Anlegern eine weitere aussichtsreiche Strategie zur Verfügung, mit der sie in lukrative alternative Anlageklassen investieren können.“