Vorstand Gothaer Asset Management: Vom Bruck folgt auf Verhoeven

Alina vom Bruck (35) wird zum 1. Juli 2022 in den Vorstand der Gothaer Asset Management (GoAM) berufen und dort die Leitung des Middle- und Backoffice übernehmen.

Vom Bruck tritt die Nachfolge von Dr. Paul Verhoeven (64) an, der zum 30. Juni in den Ruhestand geht. Vom Bruck ist aktuell Leiterin des Bereichs Leben Innovation bei der Gothaer Lebensversicherung AG.

„Ich danke Alina für viereinhalb erfolgreiche Jahre bei der Gothaer Leben,“ so Michael Kurtenbach, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Leben. „Sie hat in dieser Zeit sowohl in der mathematischen Produktentwicklung als auch anschließend als Leiterin des Bereichs Leben Innovation die Entwicklung der Gothaer Leben mitgestaltet und viele wichtige Impulse gesetzt.“

„Ich freue mich, dass Alina das Vorstandsteam der GoAM verstärken und künftig ihre Expertise aus der Lebensversicherung einfließen lassen wird,“ erklärt Gothaer Finanzvorstand Harald Epple. Dadurch schaffen wir eine noch engere Verbindung zwischen den Themen Vorsorge und Vermögen. Mein besonderer Dank gilt Paul Verhoeven, der in den letzten fünf Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der GoAM geleistet hat.“

Alina vom Bruck hat ihre Laufbahn bei der Gothaer 2009 parallel zum Studium mit Stationen in der Konzernrückversicherung und im Aktuariat der Gothaer Leben begonnen. Von 2010 bis 2015 war sie im Risikomanagement tätig und hat die Einführung von Solvency II begleitet. Nach einer ersten Führungsaufgabe bei der DEVK kehrte sie 2017 zur Gothaer Leben zurück und übernahm dort die Leitung der mathematischen Produktentwicklung. Seit 2020 leitet sie den Bereich Leben Innovation.