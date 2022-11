FTX-Pleite: Darum scheiterte die Krypto Börse

Die Krypto-Börse FTX ist pleite. Zudem wurde sie wohl gehackt. Kundengelder sind in Gefahr. Wie kann das sein? Die BaFin rüffelt derweil einen Kryptoverwahrer in Deutschland. All das stellt die Grundfesten von "Kryptowährungen“ wie Bitcoin in Frage. Ein Kommentar von Stefan Löwer, Cash.