Petra Riga wird Vorstand Commercial Insurance der Zurich Gruppe Deutschland

Petra Riga (48) wird zum 1. August 2019 neuer Vorstand Commercial Insurance Deutschland. Damit übernimmt Petra Riga offiziell den Verantwortungsbereich und die Aufgaben von Yves Betz, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Petra Riga (48) wird zum 1. August 2019 neuer Vorstand Commercial Insurance Deutschland. Damit übernimmt Petra Riga offiziell den Verantwortungsbereich und die Aufgaben von Yves Betz, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Petra Riga verfügt über umfassende und langjährige Kenntnisse aus der Versicherungsbranche. Die Diplom-Betriebswirtin startete ihre berufliche Laufbahn bei der Generali – Deutscher LLoyd Versicherungen. Seit 1999 ist Petra Riga für den Zurich Konzern tätig. Zunächst bei der Zurich Gruppe Deutschland und später auf Konzernebene in der Schweiz hatte sie verschiedene Leitungsfunktionen unter anderem im Bereich Underwriting und im internationalen Industriekundengeschäft inne.

Derzeit ist sie als Head Distribution Management EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) bei der Zurich Insurance Group mit Sitz in Zürich tätig. Petra Riga berichtet in ihrer künftigen Funktion an James Shea, CEO Commercial Insurance der Zurich Insurance Group sowie Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland.

„Wir heißen Petra Riga im Vorstandsteam der Zurich Gruppe Deutschland sehr herzlich willkommen. Petra verfügt über fundierte Erfahrungen im Industriekundengeschäft und bringt eine breite Marktkenntnis sowie eine hohe Kundenorientierung mit. Wir freuen uns für die Position des Vorstand Commercial Insurance eine Nachfolgerin aus dem Zurich Konzern ernennen zu können“, so Carsten Schildknecht. „Yves danke ich im Namen des gesamten Executive Committees ganz herzlich für sein Engagement und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.“