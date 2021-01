FG Finanz-Chef Gerhard Ziegler verstorben

Darüber hinausgehende Angaben machte die FG Finanz nicht. „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auf unseren Social-Media-Kanälen auf unbestimmte Zeit Schweigen herrschen wird. Als familiengeführtes Unternehmen trifft uns der Verlust beruflich sowie privat und wir werden etwas Ruhe brauchen, um diesen zu verarbeiten“, heißt es seitens des Unternehmens auf Facebook. „Gerhard Zieglers Mission war es, für mehr soziale und finanzielle Gerechtigkeit zu sorgen, weil ihm die Menschen am Herz lagen. So behalten wir ihn für immer in Erinnerung und so werden wir sein Erbe weiterführen, um ihn stolz zu machen.“

Die FG Finanz-Service AG ist ein seit 1981 tätiger unabhängiger Allfinanzdienstleister mit internationalen Niederlassungen. Hauptsitz des inhabergeführten Familienunternehmens ist Heilbronn.