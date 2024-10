Neuer Head of Real Estate Germany bei Schroders Capital

Schroders Capital, der auf Private Markets spezialisierte Geschäftsbereich der Schroders Group, hat zum 15. Oktober 2024 einen Head of Real Estate Germany verpflichtet. Was Kontinentaleuropa-Chef Roger Hennig dazu sagt.

Neuer Head of Real Estate Germany ist seit heute Uwe Rempis. Er kommt der Mitteilung von Schroders Capital zufolge von LaSalle Investment Management, wo er über 17 Jahre in verschiedenen Rollen tätig war, zuletzt als Head of Fund Management und Sprecher der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Davor war er zehn Jahre bei Allianz Real Estate.

Rempis wird demnach vom Standort München aus gemeinsam mit Nils Heetmeyer, Geschäftsführer Schroder Real Estate KVG in Frankfurt, das Deutschlandgeschäft weiter vorantreiben. Beide berichten an Roger Hennig, der kürzlich zum Head of Continental Europe Real Estate ernannt wurde.

Roger Hennig, Head of Continental Europe Real Estate bei Schroders Capital, kommentiert: „Der Real Estate-Bereich in Deutschland ist für Schroders Capital von strategisch großer Bedeutung, was sich auch darin widerspiegelt, dass wir mit Frankfurt und München an gleich zwei Standorten vertreten sind. Durch die Verpflichtung von Uwe Rempis wird München erneut gestärkt.“