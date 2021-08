AS Gruppe, GenoCrowd und Raiffeisenbank kooperieren

Die AS Unternehmensgruppe Holding, ein Bauträger, Projektentwickler und Investmentmanager aus Berlin sowie die GenoCrowd GmbH, Betreiber der Plattform GenoCrowd.de und Tochtergesellschaft der CrowdDesk GmbH aus Frankfurt am Main, starten mit der Raiffeisenbank im Hochtaunus eG als deutschlandweiten Kooperationspartner sowie Gründungsinitiator digitale Vermögensanlagen.

Die auf sanierte Denkmalobjekte und Bestandswohnanlagen spezialisierte AS Unternehmensgruppe Holding und die GenoCrowd GmbH bieten nun Beteiligungen an Immobilienfinanzierungen. Schon ab kleineren Anlagesummen können Anleger mit attraktiver, fester Verzinsung in Ihr persönliches Wunschprojekt investieren, heißt es in einer Mitteilung.

Der Anleger entscheidet demnach über seine Vermögensanlage über jedes verfügbare Endgerät. Ob am Handy, am PC oder Tablet – der gesamte Investitionsprozess erfolge vollständig online. „Die AS Unternehmensgruppe bietet damit, zusätzlich zum direkten Verkauf Ihrer Projekte und Wohnungen, eine moderne Vermögensanlagemöglichkeit, mit der Privatanleger nun die Chance haben, in renditestarke Immobilienprojekte zu investieren, die bislang nur institutionellen Großanlegern vorbehalten waren“ so Andreas Schrobback, CEO der AS Unternehmensgruppe.



Der Betreiber der Plattform GenoCrowd.de ist die GenoCrowd GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CrowdDesk GmbH. Das Unternehmen GenoCrowd wurde den Angaben zufolge im Herbst 2020 mit dem Ziel gegründet, einfach und unkompliziert Investoren und Projektentwickler digital zu vernetzen und Immobilieninvestments mit attraktiven Renditen und kurzen Laufzeiten zu ermöglichen. Mit der Raiffeisenbank im Hochtaunus eG und der CrowdDesk GmbH habe die GenoCrowd GmbH zwei starke Partner an ihrer Seite.