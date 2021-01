Baufinanzierung: Diese Banken kommen bei Kunden gut an

Who Finance hat sein Ranking der besten Anbieter für Baufinanzierung in Deutschland 2020 auf Basis geprüfter Kundenbewertungen veröffentlicht.

Kaum ein Thema hat in den vergangenen Jahren derartig an Bedeutung gewonnen, wie der Kauf und die Finanzierung von Immobilien. Niedrige Zinsen und dadurch günstige Kredite haben eine Entwicklung gefördert, die sich durch die Auswirkungen von Covid 19 sogar noch verstärkt hat.

Who Finance, Bewertungsportal für Finanzberatung in Deutschland, hat die besten Banken für Baufinanzierung in Deutschland ermittelt. Basis hierfür sind laut Who Finance geprüfte Bewertungen, die Kunden auf Who Finance abgegeben haben.

Meistgesuchtes Thema auf Who Finance

Mustafa Behan, Gründer von Who Finance: „Die Nachfrage nach einer eigenen Immobilie ist ungebrochen. So ist „Baufinanzierung“ auf Who Finance mit großem Abstand das meistgesuchte Thema. Gleichzeitig ist der Kauf einer Immobilie für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens – und damit auch das größte wirtschaftliche Risiko. Umso wichtiger ist es, dabei gut beraten zu werden und einen kompetenten Partner zu finden.

“Ranking der besten Banken und Sparkassen für Baufinanzierung 2020

Auf Basis unabhängig geprüfter Kundenbewertungen hat WhoFinance deutschlandweit die besten Anbieter für die Beratung zum Thema Baufinanzierungermitteltund ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen(Noten von 1 Stern = nicht empfehlenswert bis 5 Sterne = Top Tipp):

Who Finance-Gründer Mustafa Behan: „Die Postbank hat in den letzten Jahren einen klaren Fokus auf das Thema Baufinanzierung gesetzt. Diese Spezialisierung ist durch die vielen positiven Kundenstimmen belohnt worden. Mit der steigenden Nachfrage nach Immobilien ging diese Wette nicht nur für die Postbank sehr gut auf, sondern vor allem auch für ihre Kunden.“