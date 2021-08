Deutsche Finance erreicht Vollvermietung im „Club Deal Boston I“

Das Lab-Office-Projekt, eine Kombination aus Labor- und Büroflächen für Nutzer aus dem Bereich Life-Science und Biotechnologie in der US-Metropole Boston, hat mit der Unterzeichnung eines weiteren Mietvertrags im Juli nun die Vollvermietung der Lab-Offices erreicht, teilt die Deutsche Finance mit.

Bereits im Frühjahr 2021 hatte ein führendes Unternehmen mit Sitz in Cambridge, welches mit seiner Life-Science-Plattform insbesondere in der Entwicklung von medizinischen Erzeugnissen und Impfstoffen aktiv ist, rund 70 Prozent des Gebäudes angemietet. Mit dem nun abgeschlossenen Mietvertrag übernimmt das Unternehmen auch die verbleibenden Flächen und damit das gesamte Gebäude. Als Mietbeginn wurde Oktober 2021 vereinbart, die Mietdauer beträgt zehn Jahre zuzüglich einer Verlängerungsoption von zwei Mal fünf Jahren.

Teil des Entwicklungsgebietes „Boynton Yards“

Die Immobilie „101 South Street“ ist Teil des Entwicklungsgebietes „Boynton Yards“ und befindet sich etwa 1,3 km von den Stadtteilen Kendall Square und Harvard Square in Cambridge entfernt, die als das Zentrum der Biotech- und Pharmaforschung in der Region gelten. Die Universitäten Harvard, MIT und Tufts sind weniger als fünf Kilometer von der Immobilie entfernt. Investitionen in Lab-Offices erfahren aufgrund der seit Jahren weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel derzeit eine besondere hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und gelten als das Immobilieninvestment der Zukunft, so die Deutsche Finance.

„Die bereits frühe vollständige Vermietung unseres ersten Lab-Office-Projekts bestätigt die Investitionsstrategie in dieser neuen Assetklasse und ist die ideale Grundlage für den aktuell erfolgten Start unseres zweiten Lab-Office-Projekts am Standort Boston“, so Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der Deutsche Finance Asset Management GmbH.

Die Deutsche Finance hatte eine Tranche des Projekts als ihren ersten „institutionellen Club-Deal für Privatanleger“ mit einem Eigenkapitalvolumen von 40 Millionen US-Dollar im Herbst 2019 auf den Markt gebracht und in nur drei Wochen ausplatziert. Aktuell befindet sich mit dem „Club Deal Boston II“ die Beteiligung an einem weiteren Gebäude des Entwicklungsprojekts in der Platzierung.