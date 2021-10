Deutsche Finance prüft Kaufangebote für Lab-Office-Projekt in Boston

Die Deutsche Finance Group hat für ihre Lab-Office-Projektentwicklung „101 South Street“ in Somerville, Boston/USA mit der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses begonnen und nach eigenen Angaben aktuell mehrere attraktive Kaufangebote von institutionellen Investoren erhalten.

Ziel ist es, nach Prüfung der vorliegenden Angebote die im Oktober fertiggestellte Immobilie innerhalb der nächsten 60 bis 90 Tage zu veräußern, teilt die Deutsche Finance mit. „Die aktuell vorliegenden Angebote verdeutlichen die derzeitige hohe Nachfrage nach Lab-Office Gebäuden und entsprechen den bisherigen Erwartungen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Immobilie „101 South Street“ ist Teil des mehrphasigen Entwicklungsgebietes und Life-Science Campus „Boynton Yards“. Sie befindet sich etwa 1,3 km von den Stadtteilen Kendall Square und Harvard Square in Cambridge entfernt, die als das Zentrum der Biotech- und Pharmaforschung in der Region gelten. Die renommierten Universitäten Harvard, MIT und Tufts sind weniger als fünf Kilometer von der Immobilie entfernt.

Vollvermietung im Juli 2021 erreicht

Das innovative Lab-Office-Projekt, eine Kombination aus Labor- und Büroflächen für Nutzer aus dem Bereich Life-Science und Biotechnologie, hatte erst im Juli 2021 mit dem Abschluss eines Mietvertrages mit einer der führenden Life-Science-Plattformen in Boston die Vollvermietung erreicht.

„Die aktuellen Kaufangebote renommierter institutioneller Investoren bestätigen unsere Investitionsstrategie in dieser neuen Assetklasse und sind die ideale Grundlage für den unmittelbar anstehenden Spatenstich unseres zweiten Lab-Office-Projekts am Standort Boston“, so Dr. Sven Neubauer, Executive Partner der Deutsche Finance Group.