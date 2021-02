FOM Invest erwirbt erste Objekte für ersten Fonds

FOM Invest, die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in der FOM Real Estate Gruppe, hat eine Transaktion für ihren ersten, für dieses Jahr geplanten Spezial-AIF durchgeführt und zwei Immobilien in Stuttgart erworben.

Das zweiteilige Portfolio umfasst eine Büroimmobilie in der Rotebühlstraße in Stuttgart mit rund 14.800 Quadratmetern Bürofläche sowie ein Büro-, Wohn- und Geschäftshaus in der nahe gelegenen Schwabstraße mit rund 1.800 Quadratmetern Bürofläche, vier Wohnungen, vier Gewerbeeinheiten sowie 200 Stellplätzen. Das Objekt wurde im Rahmen einer Sale-and Lease-Back-Transaktion erworben.

Beide Akquisen wurden zunächst über eine Objektgesellschaft durchgeführt. Sie gehen nach der entsprechenden Erteilung der Vertriebserlaubnis in den Bestand des ersten Spezial-AIF (alternativer Investmentfonds) der FOM Invest über. Mit der geplanten Aufwertung und teilweisen Neupositionierung der Objekte will FOM künftig institutionellen Investoren attraktive Renditen bieten. Die beiden Ankäufe in Stuttgart sind die ersten der von FOM angekündigten Akquisen für die FOM Invest AIF-KVG.

FOM Invest AIF-KVG neu gegründet

Der bisherige Eigentümer nutzt das Gebäude in der Rotebühlstraße zunächst weiterhin selbst als Hauptsitz. Die weiteren Flächen im Objekt sind an den Lebensmitteleinzelhändler Edeka und den Parkraumbewirtschafter Apcoa vermietet. Beide Gebäude liegen unmittelbar an der S-Bahn-Station Schwabstraße im Zentrum Stuttgarts.

Mit der neu gegründeten FOM Invest AIF-KVG ermöglicht FOM Real Estate nun institutionellen Investoren die Beteiligung an Projektentwicklungen und Akquisen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Das Unternehmen hatte erst in der vergangenen Woche darüber informiert, die KVG-Lizenz erhalten zu haben.

Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer der FOM Invest: „Durch die Revitalisierung des Hauptgebäudes haben wir die Chance auf Verwirklichung nachhaltiger Flächenkonzepte für ein hochwertiges Mietobjekt in urbaner Lage mit Landmark-Charakter. Dieses Projekt ist geradezu idealtypisch für unsere geplanten Geschäftsaktivitäten.“ Der Abschluss der Revitalisierung ist für 2026 geplant.

Foto: FOM Real Estate