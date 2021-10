Grünes Licht für Catella-Großprojekt in Düsseldorf

Auf einer jahrelangen innerstädtischen Brachfläche wird nunmehr urbanes Leben gestaltet, teilt Catella mit. Das Unternehmen habe bereits den Abriss der alten Gewerbebauten vollzogen und beginne im kommenden Jahr mit dem Bau der ersten Wohngebäude. Das Areal ist den Angaben zufolge acht Minuten vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt und liegt in unmittelbarer Nähe zur Einkaufszone von Alt-Erkrath.

Neben 700 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen in dem 7,5 Hektar großen Areal eine über einen Hektar große Grünfläche als „Grüne Mitte“, ein 3.750 Quadratmeter großer Kinderspielplatz, eine Kindertagesstätte sowie eine Quartiersgarage mit Mobilitätsstation. 40 Prozent der Wohnungen in den „Düssel-Terrassen“ unterliegen den Angaben zufolge einer Regulierung. So werden über 10.000 Quadratmeter Wohnfläche im öffentlich geförderten Wohnungsbau entstehen. Weitere Wohnungen werden für Geringverdienende, Seniorinnen und Senioren, Studierende oder Menschen mit Behinderung vorgehalten.

Auf ebenerdige PKW-Stellplätze wird gänzlich verzichtet und dafür Fläche für die Freiraumgestaltung geschaffen. Das prämierte Energiekonzept verbinde Energieerzeugung, -versorgung und -verbrauch mit sozialer Verträglichkeit. „Der Weg ist frei für die zweitgrößte, zertifizierte Klimaschutzsiedlung in NRW“, so Klaus Franken, CEO der Catella Project Management, „Die größte Klimaschutzsiedlung, unser Projekt Seestadt, ist bereits im Bau, jetzt können wir auch mit den Düssel-Terrassen loslegen.“

Zwei Jahre Vorlaufzeit

„In gut zwei Jahren konnte das anspruchsvolle und komplexe Verfahren für den neuen Bebauungsplan abgeschlossen werden“ hebt Jan Roth vom Stadtplanungsbüro ISR hervor. „Nur im Zusammenwirken von Stadt, Investor und vielen Expertinnen und Experten und im aktiven Dialog mit der Bürgerschaft konnte dieses Verfahren erfolgreich umgesetzt werden – aus einer Gewerbebrache ein neues Quartier im Anschluss zur Innenstadt zu kreieren, ist herausfordernd aber auch sehr motivierend.“ Eine besondere Herausforderung ist Catella zufolge die barrierefreie Ausgestaltung, denn im Areal ist ein Höhenunterschied von etwa 32 Metern zu überwinden.

Im September 2020 wurden die „Düssel-Terrassen“ laut der Mitteilung durch das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die EnergieAgentur NRW als „Klimaschutzsiedlung“ zertifiziert. Die Auszeichnung erfolgte demnach für das „ganzheitlich überzeugende Energiekonzept, basierend auf dem Dreiklang Energieerzeugung, -versorgung und -verbrauch und der attraktiven städtebaulichen Ausgestaltung“, so Catella.