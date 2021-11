Habona kauft Nahversorger-Portfolio für über 17 Millionen Euro

Die vier Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.000 Quadratmetern und den langfristigen Ankermietern Netto und Wasgau befinden sich in Rheinland-Pfalz (Simmern) und Bayern (Steinfeld, Pressath und Gotteszell), teilt Habona mit.

An den bereits etablierten Standorten in Bayern entstehen in den nächsten Monaten moderne Netto-Neubauten. Der Wasgau Markt in Simmern wurde im Jahr 2016 errichtet und weise ebenfalls Neubauqualitäten auf. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit des Portfolios liegt bei über 13 Jahren.

Vor wenigen Tagen meldete Habona zudem, einen weiteren Nahversorger mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 4,5 Millionen Euro für Fonds 07 erworben zu haben. Die 2018 neu errichtete Immobilie im hessischen Baunatal verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 1.400 Quadratmetern. Sie ist langfristig an den Ankermieter Netto und den Nebenmieter Burger King vermietet. Die durchschnittliche Mietvertrags-Restlaufzeit liegt bei über zwölf Jahren.