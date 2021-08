Immobilienmarkt München: Möblierter Wohnungsmarkt erwacht aus Corona-Schlaf

Der SprengnetterONE Index erreicht in der 47. KW mit einem Indexwert von 120,2 (Vorwoche: 116,2) einen neuen diesjährigen Rekordwert. Die Anzahl der Wertermittlungen und damit auch die Finanzierungsaktivitäten der Kreditinstitute steigen nunmehr in der siebten Woche in Folge stark an. Gegenüber …