Commerz Real mit neuem Leiter für Investitionen in Erneuerbare Energie und Infrastruktur

Henn verantwortet damit künftig das Transaktions- und Akquisitionsgeschäft, die Projektentwicklungen sowie das Asset Management im Bereich der Erneuerbaren Energien und Infrastrukturinvestments, teilt Commerz Real mit.

„Neben dem Transaktions- und Asset Management wird die Umsetzung der Projektentwicklungs-Strategie im Bereich Renewables sowie die weitere Verzahnung Erneuerbarer Energien mit nachhaltigen Immobilienprojekten im Fokus der Aktivitäten stehen“, sagt Dr. Nicole Arnold, Mitglied des Vorstands der Commerz Real.

Michael Henn war vor seinem Einstieg bei der Commerz Real unter anderem als Head of Transactions und kaufmännischer Vorstand bei der Gerchgroup AG tätig und leitete als CEO die Immobel Germany GmbH. Der 47-Jährige verfügt demnach über eine Ausbildung als Bankkaufmann sowie einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH) und hat ein Studium an der European Business School Oestrich-Winkel (EBS) in der Fachrichtung nachhaltige Immobilienprojektentwicklung absolviert. Er folgt auf Yves-Maurice Radwan, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, so Commerz Real.