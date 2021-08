KGAL bringt ihren ersten „Impact-Fonds“

Die KGAL Investment Management setzt "aufgrund der ungebrochenen und weiter zunehmenden institutionellen Nachfrage" die Renewables-Produktserie fort. Als erster KGAL-Fonds gilt der ESPF 5 dabei als "Impact-Fonds" den Pariser Klimazielen verpflichtet. Trotzdem strebt er eine beachtliche Rendite an.

Der neue KGAL ESPF 5 investiert in paneuropäische Assets entlang der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energieerzeugung, teilt der Asset Manager aus Grünwald mit. „Für Investoren wird das Thema Nachhaltigkeit und Impact-Messung zu Recht immer wichtiger“, sagt Florian Martin, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für das institutionelle Kundengeschäft. „Bereits Ende 2020 konnte unser gesamtes, von der KGAL-Gruppe verwaltetes Renewables-Portfolio knapp 1,7 Millionen Menschen mit grüner Energie versorgen. Diesen Wert wollen wir im Rahmen unseres Wachstumskurses konsequent weiter ausbauen und so unseren Teil zur Dekarbonisierung der Gesellschaft leisten,“ so Martin weiter.

Der Fonds zielt auf Investitionen in die erneuerbare Energieerzeugung durch Photovoltaik, Onshore- und Offshore-Windenergie sowie Wasserkraft. Möglich sind zudem Beimischungen in weitere erneuerbare Energie- und Speichertechnologien sowie Netzinfrastruktur. Besonders im Fokus der Core+-Anlagestrategie stehen dabei die EU-27 sowie die EFTA-Mitgliedsstaaten.

„Der europäische Investmentmarkt für erneuerbare Energieerzeugung bietet enormes Wachstums- und Diversifizierungspotenzial. Das spiegelt unsere Anlagestrategie mit ihren drei Säulen wider. Wir kombinieren den Erwerb von Projektrechten in der Entwicklungs- und Bauphase mit Value-Add-Ansätzen bei unterbewerteten Bestandsanlagen und dem Erschließen neuer Märkte im Bereich Develop-and-Hold. Dabei steht für uns immer ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil für unsere institutionellen Anleger im Mittelpunkt”, erläutert Michael Ebner, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für die Assetklasse Sustainable Infrasructure.

Der KGAL ESPF 5 strebt eine Zielrendite (Netto-IRR) von sieben bis neun Prozent über die Laufzeit von zehn Jahren an.