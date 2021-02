Ökorenta knackt die Viertel-Milliarde Euro Eigenkapital

Die Ökorenta-Gruppe aus dem Ostfriesischen Aurich kann nach eigenen Angaben auf ein hervorragendes Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Zudem steigt Geschäftsführer Jörg Busboom auch als Mitgesellschafter in die Gruppe ein und das Unternehmen kündigt einen neuen Fonds an.

Ökorenta hat zum Jahresende zwei Alternative Investmentfonds (AIFs) – einen Publikums- und einen Spezial-AIF – mit einem Gesamtvolumen von rund 65 Millionen Euro geschlossen. Damit verwaltet der Fondsinitiator und Portfoliomanager inzwischen in Summe ein Anleger-/Eigenkapital von über einer Viertelmilliarde Euro. Auch mit den Investitionen für ihre Fonds liegt Ökorenta der Mitteilung zufolge voll im Plan.

„Unsere Portfoliofonds treffen gerade auch in Zeiten der Pandemie den Nerv vieler Anleger, denn sie erfüllen den Wunsch nach realer Wertschöpfung, Solidität, und Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt investieren sie mit den Erneuerbaren Energien in einen Wirtschaftsbereich, der weltweit zu den bedeutendsten Zukunftsbranchen gehört“, so Jörg Busboom, geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta.

Neuer Publikumsfonds geplant

Wer zum Jahresende nicht mehr zum Zuge gekommen ist, kann sich an dem nächsten Fonds aus der Publikumsreihe, dem Erneuerbare Energien 12, beteiligen. Er wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals an den Start gehen. Die Beteiligung ist ab einer Mindestzeichnung von 10.000 Euro möglich.

Um auch langfristig ein mitinhabergeführtes Unternehmen zu bleiben, wurde Jörg Busboom, der seit 2015 in der Unternehmensgruppe tätig und seit 2019 gemeinsam mit dem Gründer Tjark Goldenstein Geschäftsführer der Ökorenta Invest GmbH ist, jetzt Mitgesellschafter dieser Holding der Ökorenta-Gruppe.

„Mit diesem Schritt geben wir ein klares Statement ab, dass die Ökorenta auch in Zukunft ein mitinhabergeführtes Unternehmen sein wird und die strategischen Geschäftsentscheidungen von Personen getroffen werden, die ein hohes Eigeninteresse am langfristigen Erfolg des Unternehmens haben“, so Tjark Goldenstein, Gründer und geschäftsführender Hauptgesellschafter des Unternehmens .

Foto: Ökorenta