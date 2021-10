Robo Advisor Quirion knackt die Milliarde, auch mit Sachwerten

Mittlerweile setzen laut Quirion mehr als 40.000 Kunden auf das ETF-basierte Anlagemodell der digitalen Vermögensverwaltung. Die durchschnittliche Anlagesumme bei dem Robo Advisor liegt somit bei rund 25.000 Euro.

Seit Jahresbeginn stieg die Zahl der Kundinnen und Kunden um 58 Prozent, so Quirion. Das verwaltete Anlagevermögen wuchs – unterstützt von weiter steigenden Märkten – sogar um 74 Prozent. Eine unverändert positive Entwicklung zeige sich auch bei den Sparplänen. Fast 60 Prozent der Anlegerinnen und Anleger setzen (auch) auf den Sparplan und legen regelmäßig Geld in ihren ETF-Portfolios an.

Im September hatte Quirion außerdem seine Produktpalette um Sachwerte erweitert und im Zuge der Übernahme der Plattform Bloxxter ein erstes immobilienbasiertes Investment angeboten. In Zukunft sind weitere Angebote geplant. Der Robo Advisor Quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank.