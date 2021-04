Zinsbaustein nimmt Verifort Capital HC1 in den Online-Vertrieb auf

Der Fonds Verifort Capital HC1 investiert in Pflegeimmobilien oder gemischt genutzte Objekte mit dem Vermietungsschwerpunkt Pflege bzw. betreutes Wohnen in deutschen Städten und Kreisen. Das vorläufige Platzierungsziel beträgt 15,8 Millionen Euro, wovon bereits drei Millionen Euro investiert wurden. Mindestbeteiligung sind 5.000 Euro. Der Fonds „bietet damit einen komfortablen Einstieg in den Produktbereich der Alternativen Investmentfonds (AIFs)“, heißt es in einer Mitteilung von Zinsbaustein.

Dieser AIF zahlt vierteljährlich eine prognostizierte Rendite von 4,75 Prozent p.a. aus. Bei einer anvisierten Laufzeit bis Ende 2031 beträgt der prognostizierte Gesamtrückfluss laut Verkaufsprospekt 149,9 Prozent.

Björn Jüngerkes, Geschäftsführer von Zinsbaustein, begrüßt die Partnerschaft: „Mit Verifort Capital haben wir einen weiteren strategischen Partner gefunden, der die Digitalisierung von Investitionsmöglichkeiten vorantreibt und mit dem wir in enger Partnerschaft das Zinsbaustein.de-Produktportfolio erweitern konnten. Wir freuen uns sehr, Verifort Capital an Bord zu haben.“

„Nach den Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre ist die Zusammenarbeit mit Zinsbaustein.de als renommiertem Partner ein weiterer wichtiger Schritt in der digitalen Transformation unseres Unternehmens“, erklärt Frank M. Huber, CEO der Verifort Capital.

„Mit unserem aktuellen Publikums-AIF möchten wir gemeinsam mit Zinsbaustein.de Zielgruppen ansprechen, die wir über den klassischen Vertriebsweg bisher schwerer erreichen“, so Rauno Gierig, CSO bei Verifort Capital. „Wir freuen uns, mit Zinsbaustein.de einen so kompetenten Partner für den digitalen Vertrieb gefunden zu haben und durch die Zusammenarbeit Anlegern einen digitalen Zugang zu unserem Angebot zu ermöglichen.“

Foto: Verifort Capital