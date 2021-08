Zwei Fonds von Deutsche Finance und Ellwanger & Geiger fusionieren

Mit dem Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments (WKN A2PNY1, A2PNY2) und dem Ellwanger & Geiger Global REITs (WKN A0RDTN, A0X9EX) fusionieren zum 30. September zwei Immobilienaktien-Fonds.

Die DF Deutsche Finance Securities GmbH ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Finance Group. Sie bietet als Asset-Management-Gesellschaft mit der Fokussierung auf international gelistete Immobilienwerte privaten, professionellen und institutionellen Investoren Zugang zu internationalen Immobilienaktien sowie Real Estate Investment Trusts (REITS). „Mit globalen REITs und Immobilienaktien erhält der Investor eine liquide und interessante Möglichkeit, am anhaltenden weltweiten Boom der Assetklasse Immobilie zu partizipieren“, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Finance.

Globales Portfolio von gelisteten Immobilienunternehmen

Der Fonds des Stuttgarter Privatbankhauses Ellwanger & Geiger AG und der DF Deutsche Finance Securities GmbH investiert in ein globales Portfolio von gelisteten Immobilienunternehmen, die in Summe sowohl eine Ausschüttung als auch eine Wertsteigerung ermöglichen sollen. Die Strategie sieht vor, dass ergänzend neben dem Schwerpunkt auf bestandshaltende REITs und Immobilienaktien auch in immobiliennahe Aktien aus den Segmenten Development (zum Beispiel Projektentwickler), Services (zum Beispiel Assetmanager) und Digital (zum Beispiel Immobilien-Internetportale) investiert werden kann.

„Das Vertrauen des Privatbankhauses Ellwanger & Geiger AG in unsere Fondsmanagement Expertise freut uns sehr. Michael Steindler hat sich mit seinem Track-Rekord in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich innerhalb der Peergroup der globalen Immobilienaktienfonds auf den vordersten Plätzen etabliert. Unser Ziel ist es, diese Position weiterhin auszubauen“, so Andreas Lindner, Geschäftsführer der DF Deutsche Finance Securities GmbH.