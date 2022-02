Corestate-Tochter Hannover Leasing rettet Fondsobjekt am Flughafen Frankfurt

Es geht um das Bürogebäude „Exupéry10“ im Global Business Village „Gateway Gardens“. Das direkt am Frankfurter Flughafen gelegene Core-Objekt mit 16.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche und DGNB-Gold-Zertifikat war laut Corestate zuvor von einer Single-Tenant- auf eine Multi-Tenant-Nutzung umstrukturiert und neu positioniert worden.

Für das unter der Verwaltung der Corestate-Tochter Hannover Leasing stehende Gebäude wurden den Angaben zufolge anschließend in den vergangenen 1,5 Jahren neue Mietverträge über 6.700 Quadratmeter abgeschlossen und damit „fast Vollvermietung“ erreicht. So wurden langfristige Mietverträge mit einem Medizintechnikhersteller über 2.000 Quadratmeter, mit zwei Luftfahrtunternehmen über 1.200 beziehungsweise 1.000 Quadratmeter sowie einem IT-Dienstleister über 2.500 Quadratmeter Bürofläche unterzeichnet.

Dank der verbesserten Flächeneffizienz und neuen Funktionalitäten entspreche das Bürohaus auch den zukünftigen hohen Anforderungen an eine moderne und nachhaltige Arbeitsumgebung, so Corestate. Was aus den verbleibenden 9.300 Quadratmetern Mietfläche geworden ist, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

Das 2011 fertiggestellte Gebäude war im selben Jahr durch einen von Hannover Leasing strukturierten geschlossenen Fonds erworben worden und wird von ihr seitdem als Asset Manager betreut. Der Erstmietvertrag war für zehn Jahre mit der deutschen Tochter des niederländischen Anlagenbauers Imtec geschlossen worden.