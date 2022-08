Deutsche Finance Group gründet Europa-Immobilienmanager

Im Rahmen der strategischen Erweiterung fokussiert sich die Deutsche Finance Europe auf Direktinvestments in große Immobilien und Immobilienportfolios, auf Unternehmensbeteiligungen mit Schwerpunkt auf dem europäischen Immobilienmarkt sowie auf M&A-Aktivitäten im Investment Management-Bereich.

Als Geschäftsführer und Partner der Deutsche Finance Europe zeichnen Dr. Kay Ullmann und Frank Kewitz verantwortlich. Beide Geschäftsführer verfügen über eine langjährige Expertise im Bereich Real Estate-M&A und im Real Estate-Private Equity sowie im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von weit über 50 Milliarden Euro. Vor ihrer Tätigkeit bei der Deutsche Finance Europe waren Sie in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen in den Bereichen Real Estate-Private Equity, M&A und Real Estate-Investment Management tätig.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Kay Ullmann und Frank Kewitz. Mit der Deutsche Finance Europe erweitern wir unsere Investment- und Produktstrategien für institutionelle- und professionelle Investoren“, so Dr. Sven Neubauer, Executive Partner und Vorstand der Deutsche Finance Group.