EU-Risikorat sieht Überbewertungen am deutschen Immobilienmarkt

Der EU-Risikorat ESRB warnt vor Überbewertungen am deutschen Immobilienmarkt und empfiehlt strengere Vorschriften der Aufseher. Es gebe einen Anstieg der Häuserpreise auf breiter Front – sowohl in Städten als auch in ländlichen Gegenden, warnte das Gremium am Freitag in Frankfurt. Schätzungen deuteten auf eine "hohe und wachsende Überbewertung" in Deutschland hin.