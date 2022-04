Reconcept: Test-Gezeitenkraftwerk geht ans Netz

Die Reconcept Gruppe und ihr Projektpartner Sustainable Marine Energy haben in der Bay of Fundy vor Kanada das erste schwimmende Gezeitenkraftwerk des Landes ans Netz angeschlossen. In Deutschland vervielfacht sich derweil der Handelspreis für Windstrom.

Nachdem in den vergangenen Monaten im Testgebiet Grand Passage vor Kanada ein kilometerlanges Unterwasserkabel gelegt und ein Umspannwerk am Ufer errichtet wurden, erfolgt nun die Inbetriebnahme, teilt Reconcept mit. Vorgesehen ist demnach die Stromeinspeisung zunächst im Rahmen einer „Demonstrationsgenehmigung“. Zusätzlich wird auch ein Multi-Sensor-Umweltüberwachungssystem getestet, das ein wesentlicher Bestandteil für diese Lösung der Energieerzeugung sei.

Der kommerzielle Einsatz der Plattform-Technologie ist unverändert in der Minas Passage der Bay of Fundy geplant. Dort herrschen außergewöhnlich starke Strömungen durch den weltweit einzigartigen Tidenhub von bis zu 16 Metern. Die Finanzierung erfolgt über bislang zwei Vermögensanlagen-Emissionen von Reconcept auch durch deutsche Privatanleger.

Rekordpreise für deutschen Windstrom

In Deutschland haben die Handelspreise für Windstrom im März 2022 einen neuen Rekordwert erreicht, berichtet das Unternehmen außerdem. So wurde Strom von Windenergieanlagen an Land im vergangenen Monat zu 19,8 Cent pro Kilowattstunde gehandelt, nachdem der Preis ein Jahr zuvor noch bei 3,4 Cent gelegen hatte.

Die Rahmenbedingungen und der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien sorgen den Angaben zufolge auch bei Anlegern für eine starke Nachfrage. So hat Reconcept nach dem Green Bond I (platziertes Volumen von 13,5 Millionen Euro) auch der Green Bond II auf das Maximalvolumen von 17,5 Millionen Euro aufgestockt und jüngst vollplatziert.

Aktuell befindet sich der Reconcept Green Energy Asset Bond II in der Platzierung. Wenige Wochen nach dem Angebotsstart für die 4,25-Prozent-Projektanleihe sind mehr als 25 Prozent bei Investoren platziert worden, so Reconcept. Die Emission im Volumen von bis zu neun Millionen Euro finanziert den Erwerb und Betrieb des Windparks Hilpensberg, der seit 2017 Ökostrom für rund 6.900 Haushalte in Baden-Württemberg liefert.