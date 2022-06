Real I.S. gründet Property Management GmbH

Angebot an Neubauwohnungen wieder rückläufig

Noch im vierten Quartal 2021 hatte sich das Angebot an Neubauwohnungen etwas stabiler gezeigt. Doch das erste Quartal 2022 deutet nach einer Marktanalyse von Project Research an, dass sich hier keine Trendwende einstellt und die Anzahl an verfügbaren Objekten wieder sinkt.