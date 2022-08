KGAL kauft Bürohaus in Rotterdam für Spezialfonds

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat die Büroimmobilie "Westerlaan 10" (W10) in Rotterdam (Niederlande) mit 9.200 Quadratmeter Mietfläche für einen pan-europäischen Spezial-AIF (alternativer Investmentfonds) erworben.

Das hochwertig ausgestattete Objekt in Innenstadtlage ist seit vielen Jahren die Unternehmenszentrale von Vopak, so KGAL. Der international tätige, börsennotierte Konzern hat den Mietvertrag 2020 um 15 Jahre verlängert.

Das Objekt liegt zentral direkt am Fluss Nieuwe Maas und grenzt den Angaben zufolge an Rotterdams bekanntesten Stadtpark „Het Park“. Es wurde 2004 errichtet, zuletzt 2016 wurde ein umfassende Mietflächenausbau vorgenommen. Neben 170 Pkw-Stellplätzen gehören zum Gebäude eine Vielzahl an Fahrradstellplätzen sowie E-Ladestationen. Mit einem Energy Label von „A++“ sowie einer BREEAM in-use Zertifizierung von „very good“ erfülle die Immobilie hohe Nachhaltigkeitsstandards.

Noch moderate Preise

Mit dem größten Hafen Europas gilt Rotterdam als „Europas Tor zur Welt“, etwa 54.000 Unternehmen sind in der zweitgrößten Stadt der Niederlande angesiedelt. Rotterdam biete aber auch eine hohe Lebensqualität – und das anders als beispielsweise Amsterdam noch zu moderaten Preisen, so KGAL. „Deshalb ist Rotterdam sowohl bei Unternehmen als auch bei Professionals beliebt“, erklärt André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für den Bereich Real Estate. „Vor allem die nur begrenzt verfügbaren hochwertigen Büroflächen sind begehrt, was sich auch an den niedrigen Leerstandsraten ablesen lässt.“

Der Hauptmieter Vopak ist der Mitteilung zufolge weltweit führend bei der Speicherung flüssiger sowie gasförmiger Stoffe und betreibt unter anderem LNG-Terminals. Vopak hat sich vertraglich bis 2035 inflationsindexiert an die Immobilie gebunden.