Auf Einkaufstour im europäischen Ausland

Der Asset Manager Real I.S. aus München hat für zwei seiner institutionellen Vehikel ein Einkaufszentrum in Irland mit einem ungewöhnlich langfristigen Mietvertrag und ein Fachmarktzentrum in Spanien erworben.

Der Fonds “Real I.S. BGV VI” hat demnach das rund 6.900 Quadratmeter große Einkaufszentrum “Merchants Quay Shopping Centre” in Cork, im Südwesten Irlands erworben.

Der Mieter der Single-Tenant-Immobilie, Marks & Spencer (Irland), nutzt das Erd- sowie erste Obergeschoss als Einzelhandelsflächen. Die Büro- und Sozialräume sind im zweiten Obergeschoss untergebracht. Marks & Spencer ist seit 1987 Mieter in dem Objekt mit einer vertraglichen Restlaufzeit von knapp 70 Jahren.

“Der Mieter ist zudem durch die Ausgestaltung des Mietvertrags für die gesamte Instandhaltung des Gebäudes verantwortlich”, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG. “Mit dem Ankauf des Einkaufszentrums haben wir in Irland unseren Einzelhandelsanteil deutlich ausgebaut”, so Schenk weiter.

Neue Niederlassung in Madrid

Real I.S. hat zudem eine Niederlassung in Madrid gegründet und für den Immobilien-Spezial-AIF “BGV VII Europa” das Ende Oktober 2017 eröffnete Fachmarktzentrum “Terrassa Plaça” im Großraum von Barcelona erworben. Es erstreckt sich über zwei Ebenen und verfügt über rund 29.500 Quadratmeter Mietfläche sowie circa 1.000 Parkplätze. Weitere Investments in den den spanischen Markt würden folgen.

“Zusammen mit der kürzlich eröffneten Niederlassung in Amsterdam ist Real I.S. nun neben Deutschland, Frankreich und Luxemburg in insgesamt fünf europäischen Ländern mit eigenen Büros präsent”, sagt Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG. (sl)

Foto: Real I.S. AG