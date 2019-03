BVT kauft Objekt für US-Spezialfonds ein

Die BVT Unternehmensgruppe, München, hat für den auf institutionelle Investoren fokussierten Investmentfonds BVT Residential USA 12 ein erstes Projekt im Großraum Washington D.C. angebunden. Geplant ist der Bau von 308 hochwertigen Apartments.

Für den Bau der Apartmentanlage „Lake Linganore“ wurde ein etwa 5,2 Hektar großes Grundstück in Frederick/Maryland in der Metropolregion Washington D. C. erworben, teilt BVT mit. Die Anlage werde gemeinsam mit einem erfahrenen US-Developer entwickelt, mit dem bereits zuvor zusammengearbeitet wurde.

Neben knapp 29.000 Quadratmetern Wohnfläche sowie Parkplätzen werden auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Clubhaus, Pool und Fitness-Center entstehen. Die Bauphase soll circa 19 Monate betragen.

Schon 100 Millionen US-Dollar eingeworben

Der Investmentfonds BVT Residential USA 12 ist ein geschlossener Spezial-AIF (alternativer Investmentfonds) gemäß KAGB und hat ein Eigenkapitalvolumen von mindestens 50 Millionen Euro, das bereits deutlich überschritten wurde. Bislang wurden 100 Millionen US-Dollar Eigenkapital bei institutionellen Anlegern eingeworben, so BVT. Die Mindestbeteiligung beträgt drei Millionen US-Dollar.

Der Fonds investiert in mindestens zwei Joint-Ventures im US-Wohnimmobilienmarkt. Geplant sind bis zu sechs Einzelprojekte. Regionaler Schwerpunkt bildet hierbei der Großraum Boston. Hier würden derzeit weitere Investitionsmöglichkeiten für den Fonds geprüft, darüber hinaus auch mögliche Standorte in Orlando, Florida.

„Aufgrund demographischer und gesellschaftlicher Aspekte zeigt sich der US-Mietwohnungsmarkt weiterhin sehr dynamisch, so dass sich hier sehr gute Opportunitäten für deutsche Anleger ergeben“, sagt Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding in München. (sl)

Foto: BVT