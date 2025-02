BVT meldet Final Closing des (Teil-) Spezialfonds US Residential USA 18

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Teilfonds beträgt rund 179 Millionen US-Dollar, der Eigenkapitalanteil 66 Millionen US-Dollar, teilt BVT mit. Ein weiterer Teilfonds dieses SICAV-RAIF ist demnach in Vorbereitung. Vorgesehen ist, dass dieser den Offenlegungsvorgaben des Artikel 8 der SFDR (EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitskriterien) folgen soll.

Der BVT Residential USA 18 wird in Deutschland aus der BVT-Gruppe heraus an professionelle und semiprofessionelle Anleger vertrieben. Mit diesem Produkt hatte BVT ab 2021 das Angebot für institutionelle Investoren erweitert. Die Derigo als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der BVT-Gruppe agiert dabei als ausgelagerter Portfoliomanager für die vom luxemburgischen AIFM, der VP Fund Solution (Luxembourg) S.A., verwalteten Fonds.

Der Fonds beteiligt sich, wie alle Fonds der BVT Residential USA Serie, gemeinsam mit US-Partnern frühzeitig an der Entwicklung von Class-A-Mietwohnanlagen an Standorten in den USA. Der geplante Exit erfolgt über den Verkauf der jeweiligen Mietwohnanlage, sobald die Wohnungen weitgehend vermietet sind. Die geplante Haltedauer liegt bei drei bis vier Jahren.

In zwei Apartmentanlagen voll investiert

Der BVT Residential USA 18 ist den Angaben zufolge voll investiert und hat sich an der Entwicklung von zwei Class-A-Apartmentanlagen an der US-Ostküste beteiligt. Die Projektentwicklung „Newington“ mit 269 Class-A-Apartments entsteht in Newington, einem Vorort von Hartford, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Connecticut. Diese Apartmentanlage ist demnach bereits fertiggestellt und in der Vermietung. Mit Erreichen der Vollvermietung ist der Komplettverkauf geplant, voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026.

Die zweite Beteiligung des Fonds, „Aventon Noelle“, wird im nördlichen Teil von Charleston, South Carolina, errichtet. Dort entstehen 336 Class-A-Wohnungen. Die Fertigstellung und der Vermietungsstart erfolgen im Frühjahr 2025, der Verkauf ist im ersten Halbjahr 2026 geplant.

Fünf Millionen US-Dollar Mindestbeteiligung

Beide Anlagen verfügen entsprechend dem Class-A-Standard über Gemeinschafts­einrichtungen wie Clubhaus, Swimmingpool, Dog Spa, Fitness-Studios und voll ausgestattete Smart Offices für das mobile Arbeiten, außerdem über eine große Anzahl an überdachten PKW-Stellplätzen inklusive Ladestationen für E-Autos. Die Wohnungen selbst sind ebenfalls hochwertig ausgestattet, so BVT.

Der Teilfonds richtete sich mit einer Mindestbeteiligung von fünf Millionen US-Dollar an sogenannte „gut informierte Anleger (well-informed investors)“ im Sinne des luxemburgischen Rechts beziehungsweise semiprofessionelle und professionelle Anleger im Sinne des deutschen Rechts.