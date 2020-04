KGAL kauft 178 Wohnungen in Wiesbaden

Die KGAL Investment Management hat für den von ihr verwalteten Spezialfonds KGAL/HI Wohnen Core 2 im Rahmen eines Asset Deals die im Jahr 2017 fertiggestellte Wohnanlage “Rheingold” in Wiesbaden-Schierstein erworben.

Das Projekt umfasst 178 Wohneinheiten mit insgesamt 15.500 Quadratmetern Fläche und ist vollvermietet. „Mit dem Erwerb von Rheingold und dem kürzlich erfolgten Verkauf des Four West Portfolios setzen wir die Strategie der Optimierung und Verjüngung des Portfolios weiter konsequent um“, erläutert André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG und verantwortlich für die Assetklasse Immobilien, die Transaktion.

Die nachgefragte Wohnanlage Rheingold in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Schiersteiner Hafen sowie dem Rheingau entfaltet den Angaben zufolge insbesondere für im Großraum Frankfurt arbeitende Familien eine Sogwirkung.

Das Objekt sei optimal an den öffentlichen Personennahverkehr und über die sog. „Rheingau-Linie“ zudem direkt an den Hauptbahnhof in Frankfurt am Main angeschlossen. Verkäufer ist die Athora Real Estate S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg.

Foto: KGAL GmbH & Co. KG