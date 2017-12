Top Ten der meistgelesenen Versicherungs-News 2017 auf Cash.Online

IDD, Pflegereform, Generationenberatung und die Perspektiven des Maklerberufs – das Jahr 2017 war für die Versicherungsbranche hierzulande alles andere als langweilig. Dieser Meinung waren auch die User von Cash.Online, die besonders an den nachfolgenden Themen interessiert waren.



10. Riester-Rente: Eine schlechtgeredete Erfolgsgeschichte

“Arbeitnehmer sollten sich die Riester-Rente nicht entgehen lassen. Die großzügige staatliche Förderung sorgt für stattliche Renditen. Riestern lohnt sich beinahe für alle – ganz unabhängig vom Zinsniveau,” sagt Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland.

9. DVAG, Wüstenrot & Co.: Superbrands der Finanzbranche

Welche deutschen Marken aus der Finanzbranche überzeugen mit einem hohen Ansehen und Marktwert, mit Qualität, Beständigkeit und Kundentreue? Die Organisation “Superbrands” hat die sechs Top-Brands der Branche ermittelt.

8. “Wir werden deutlich weniger Vermittler als heute haben”

Die nationalen Umsetzungen der europäischen Richtlinien IDD und Mifid II verschärfen die Rahmenbedingungen für Vermittler deutlich. Unternehmensberater Hans Peter Wolter hat mit Cash. darüber gesprochen, wie die Regulierung den Versicherungsvertrieb verändern werden und wie sich Vermittler zukunftssicher aufstellen können.

7. Versicherungsmakler: Die besten Mittelstandsdienstleister

Welche Versicherungsmakler werden vom deutschen Mittelstand am meisten geschätzt? Die Kölner Beratungsgesellschaft Servicevalue hat im Rahmen einer Unternehmensbefragung die acht Top-Maklerfirmen ermittelt.

6. Die besten Rechtsschutzversicherer aus Kundensicht

Die Analysegesellschaft Service Value hat in einer Vergleichsstudie untersucht, welche Rechtsschutzversicherer aus Kundensicht mit ihren Leistungen überzeugen können. Dabei schnitten Advocard, Allianz, Debeka, LVM, ADAC Rechtsschutz, Württembergische und Concordia am besten ab.

Seite zwei: Die Plätze Fünf bis Eins