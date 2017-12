Neuer Vorstand für Allianz-Tochter

Zum Jahresende 2017 beendet Dr. Klaus Dauner (60) seine Vorstandstätigkeit bei der Allianz-Tochter Deutsche Lebensversicherungs-AG. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft zum 1. Januar 2018 Oliver Nittmann (51) in den Vorstand berufen.

Dauner war mehr als 28 Jahren für die Allianz in unterschiedlichen Funktionen im In- und Ausland tätig und geht mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand.

Nittmann ist seit 2015 als Fachbereichsleiter für den Sondervertrieb der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Allianz Private Krankenversicherungs-AG verantwortlich.

Die Deutsche Lebensversicherungs-AG konzentriert sich auf die Risikoabsicherung ihrer Kunden, wie die Hinterbliebenenvorsorge und die Absicherung der Berufsunfähigkeit. (kb)

