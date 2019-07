DIA: Fidelity International ist neuer Förderpartner

Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) freut sich über einen neuen Förderer. Fidelity International möchte die Ziele des DIA gemeinsam stärken. Zugleich möchte das Institut sich künftig als zentraler Ansprechpartner positionieren.



Fidelity International ist neuer Förderpartner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Die seit 1997 bestehende Denkfabrik DIA fördert unabhängig und neutral den Meinungsbildungsprozess zu Vorsorgethemen in der Öffentlichkeit und wirkt als Ansprechpartner für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbände zu Fragen der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Gesellschafter des DIA sind die Deutsche Bank, die DWS Group, die BHW Bausparkasse und die Zurich Gruppe Deutschland. Weitere Förderpartner sind die Allianz Lebensversicherung, BlackRock und die HDI Deutschland Bancassurance Kundenservice.

“gelingt es uns, das DIA weiter auszubauen”

Fabian Dittrich, Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Fidelity International einen weiteren Förderpartner gewonnen zu haben. Dies unterstreicht die Rolle, die das Deutsche Institut für Altersvorsorge bei der Information und politischen Willensbildung zu Themen der Altersvorsorge einnimmt.

Mit neuen, starken Förderpartnern gelingt es uns, das DIA als zentralen Ansprechpartner zu Themen der Alterssicherung und Generationengerechtigkeit weiter auszubauen. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die Förderung der Finanziellen Allgemeinbildung. Sie dient als Grundlage für das Verständnis von Altersvorsorge, als eines der zentralen Zukunftsthemen unserer Gesellschaft.“

“Nur die Kapitaldeckung macht Rentensystem leistungsstark”

„Nur wenn wir die Kapitaldeckung in der privaten und betrieblichen Vorsorge stärken, wird unser Rentensystem leistungsstark und generationengerecht. Die Zahlen zur Rentenlücke sind alarmierend: Einem Durchschnittsverdiener fehlen im Alter über 800 Euro monatlich netto, wenn er mit 67 Jahren in Rente geht.

Als Anbieter stehen wir wie die Politik in der Verantwortung, diese Wahrheit deutlich zu machen und die Menschen dabei zu unterstützen, eigenverantwortlich vorzusorgen. Mit der Fördermitgliedschaft bringen wir uns noch stärker in diese wichtige gesellschaftspolitische Diskussion ein.“, so Christian Machts, Leiter des Wholesale-Geschäfts Deutschland bei Fidelity International.

Foto: FIL Investment Services GmbH