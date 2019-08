Gesundheitsapps: Die Wenigsten wollen sich selbst um’s Wohlergehen kümmern

Die Digitalisierung bringt Verbesserungen für Gesundheit und Lebensqualität – davon ist die Hälfte der Menschen in Deutschland überzeugt. Doch wenn es um die Weitergabe von Daten geht, ist die Bevölkerung vor allem hierzulande zurückhaltend. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life.

Die Hälfte der deutschen Bevölkerung denkt, dass die Digitalisierung in zehn Jahren neue Methoden zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität bringt. Noch optimistischer schätzen dies Umfrage-Teilnehmer in Irland (58 %) und USA (52 %) ein. Zwischen 30 und 38 % stimmen dem immerhin noch zum Teil zu – über alle befragten Länder hinweg.

Daten weitergeben: Skepsis in Deutschland, Zustimmung in Kanada

Konkretere Fragen zur Digitalisierung zeigen, dass die Menschen in Deutschland besorgter um ihre Daten sind als in angelsächsischen Ländern. Dies belegt die Umfrage gleich mehrfach. Die Teilnehmer wurden befragt, wie sie zu einer persönlichen digitalen Gesundheitsakte stehen, mit der sie zum Beispiel auf dem Smartphone ihre Gesundheitsdaten verwalten können.

In Deutschland findet das weniger als ein Viertel der Befragten gut, 39 % lehnen eine Datenweitergabe ohne ihr Wissen kategorisch ab. Anders die Bevölkerung in Irland: Über ein Drittel äußert sich positiv und nur 29 % sprechen sich gegen eine Datenweitergabe ohne ihr Wissen aus.

Alle Befürworter der digitalen Gesundheitsakte beantworteten zusätzlich, ob sie ihre Daten an Präventionsdienstleister weitergeben würden, die dann Analysen zu persönlichen gesundheitlichen Risiken und passende Angebote erstellen könnten.

Jeder Vierte lehnt Gesundheitsapps ab

Hierzulande lehnt dies ein Drittel der Antwortenden ab. In Irland und USA sagt nur rund ein Viertel Nein, in Kanada nur 14 %. In Kanada gibt es hingegen viel Zustimmung zur Daten-Weitergabe an Präventionsdienstleister: Die Hälfte der Antwortenden optiert klar dafür.

Beim Thema Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker konnten die Umfrage-Teilnehmer mehrere Antworten wählen. Auch hier finden kritische Positionen in Deutschland mehr Anhänger als in den anderen befragten Ländern.

In Deutschland fürchtet über ein Viertel der Befragten Daten-Missbrauch, ein fast genauso hoher Prozentsatz möchte keine Speicherung persönlicher Daten. Ein Fünftel will nicht überall mit Gesundheits- und Fitness-Themen konfrontiert werden.

Doch immerhin ein Viertel befürwortet Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker als Möglichkeit, sich selbst um gesundheitliche Prävention zu kümmern.

In den anderen Ländern sehen die Befragten die Vorteile von Gesundheits-Apps häufiger.

In Irland befürworten fast 40 % der Befragten Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker für die eigenständige Prävention, in Kanada über ein Drittel. In den USA und Irland lehnen deutlich weniger Menschen die Speicherung ihrer Daten ab: Nur 10 % der Befragten in Irland und nur 14 % in den USA sehen das kritisch.

Diagnose von Google nur bei kleineren Erkrankungen

Unternehmen wie Google kämen für die Menschen in Deutschland für eine qualifizierte Erstdiagnose in den nächsten 10 Jahren nicht in Frage. Die Zahl der kategorischen Ablehner ist in Deutschland mit 36 % mit Abstand am höchsten.

Hierzulande würden nur 10 Prozent solch eine Diagnose nutzen – in Irland und USA sind es 15 %. Bei “kleineren” Erkrankungen kommt diese Möglichkeit viel eher in Frage: Auch in Deutschland erwärmen sich 42 % der Umfrage-Teilnehmer dafür. In Irland gibt es hier 53 % Zustimmung.

Die Umfrage “Leben im Jahr 2029” untersuchte die Haltung zu Digitalisierung und Gesundheit in Deutschland, Irland, Kanada und den USA. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland, Irland, USA und Kanada.

Institut: YouGov

Methode: Online-Umfrage

Grundgesamtheit: 4.279 Personen

Deutschland: 1.021

Irland: 1.039

USA: 1.054

Kanada: 1.165

Zeitrahmen: 17.04.2019-25.04.2019

Foto: Canada Life