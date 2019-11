Anzeige

Plug & Play: Die führende Plattform für Makler, Mehrfachagenten und Banken

Mode, Essen, Musik, Filme, Reisen und sogar Medikamente – mittlerweile gibt es nahezu alles im Internet zu kaufen. Und auch das Geschäft mit Online-Dienstleistungen wie etwa die Taxi-Bestellung, der Leihwagen oder das Ausleihen hipper eScooter oder eRoller läuft mit Hilfe entsprechender Apps inzwischen reibungslos.

Doch wer steckt hinter den cleveren App-Alleskönnern, über die man nicht nur Angebote vergleichen, reservieren, buchen und sogar bezahlen kann? Es sind in der Regel einige wenige Anbieter, die ihre technologischen Plattformen als Whitelabel-Versionen den Online-Händlern und -Dienstleistern zur Verfügung stellen.

Ganz anders im Finanz- und Versicherungsbereich: Die Lieblingsphrase dortiger Manager ist zurzeit „digitale Transformation“. Sie wollen ihre Geschäftsmodelle „an das digitale Zeitalter anpassen“.

Doch das Wesen der Digitalisierung ist eigentlich Revolution – also das Aufbrechen traditioneller Wertschöpfungsketten mit Hilfe von „Plattformen“ und „Netzwerken“.

Plattformen erlauben es einer großen Zahl von Firmen, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Dabei profitieren sie von einer Infrastruktur, die sie selbst nicht schaffen und weiterentwickeln müssen. Digitalisierung führt letztlich zu einem Paradigmenwechsel – weg von historisch entstandenen Einzelprodukten hin zur Erfüllung des wahren Kundenbedürfnisses. Das gilt auch im Finanz- und Versicherungsbereich.

Technik für Berater – nicht gegen sie

Eine Plattformtechnologie im Finanz- und Versicherungsvertrieb ist umso besser, je umfangreicher die Vernetzungen mit Datenbanken, Produktanbietern, Vergleichsrechner oder sonstigen, hilfreichen Online-Tools sind. Dieser Netzwerkgedanke steht im Mittelpunkt der Plattformtechnologie von Jung, DMS & Cie. Mit ihr muss kein Berater oder Vermittler Angst vor der Digitalisierung haben – im Gegenteil. Ein Makler, der sich mit der richtigen Technologie weiterentwickelt, wird sicher auch in Zukunft gebraucht.

Google, Amazon oder Facebook haben unglaublich viele Daten und Signale vom Kunden in der Anbahnung zum Produktkauf. Und durch immer mehr Plattformen und Endgeräte werden es natürlich auch immer mehr Daten. Auf der anderen Seite wird es aber auch immer schwieriger, Daten richtig zuzuordnen oder adäquat zu steuern. Hier kommen Berater und Vermittler ins Spiel, die aus dem großen „Datensee“ die richtigen Impulse verarbeiten, um zu einer sinnvollen Lösung für den Kunden zu kommen.

Makler sollten nicht unterschätzen, was sie selbst an Daten haben und wie nah sie selbst am Kunden sind. Bisher wurde dies im Vertrieb oft falsch gesteuert und die Vertriebstechnik fehlte dazu. Auch hier entwickelt sich die JDC-Plattform mit dem eigens programmierten iCRM kontinuierlich weiter. Die Daten, die aus den Verträgen vorhanden sind, werden für den Berater weiter veredelt – das heißt, aus dem „Datensee“ wertvolle „smart data“ machen.

Von den Anforderungen der Großen profitiert jeder Vertriebspartner

Diese zukunftsweisende Plattformtechnologie von Jung, DMS & Cie. hat bereits Großkunden wie die Lufthansa-Tochter Albatros, die BMW-Tochter Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH, die Sparda-Bank Baden-Württemberg, die comdirect Bank oder die Volkwagen Bank überzeugt. Die hohen qualitativen Anforderungen an ein effektives Datenmanagement und an sämtliche operativen Prozesse, wie sie diese großen Kooperationspartner an JDC stellen, führen zu einer deutlichen Verbesserung auch für Einzelmakler. Die Plattform-Services werden mittlerweile von den verschiedensten Kunden und Vertriebsmodellen genutzt, sodass umfassende Expertise und Erfahrungen in die Anwendung als Feedback fließen. Dadurch profitieren alle Beteiligten im JDC-Ökosystem.

Sie wollen über die JDC-Plattformtechnologie laufend informiert werden? Dann melden Sie sich HIER für unseren Newsletter JDC Tech & Plattform Update an. Immer, wenn es Weiterentwicklungen oder neue Features gibt, werden Sie automatisch informiert.