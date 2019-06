Servicevalue zeichnet SchwäbischHall, BHW, LBS, Signal Iduna Bauspar und Wüstenrot mit sehr gut aus

Das Ratingunternehmen ServiceValue zeichnet Bausparkassen aufgrund ihrer Zufriedenheit aus. Dabei zeigt sich, dass Bausparen nach wie vor ein wichtiges Thema für Kunden ist. Die großen Anbieter können überzeugen. Ein überraschend positives Ergebnis erhält die Bausparkasse Mainz.

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, muss tief in die Tasche greifen: So kommen auf einen Bauherren, der sich etwa für ein Grundstück mit 850 Quadratmetern und ein Massivhaus mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern entscheidet, im bundesweiten Durchschnitt Kosten in Höhe von rund 320.000 Euro zu – in Metropolregionen kann der Wert dreimal so hoch sein.

Der Bausparvertrag ist ein bewährter Finanzierungsbaustein

Das Prinzip ist simpel: Zunächst spart der Kunde über einige Jahre Kapital an. Sobald er die Mindestguthaben – meist 40 bis 50 Prozent der Bausparsumme – und eine bestimmte Bewertungszahl erreicht, kann er zu einem günstigen, bereits zum Vertragsstart vereinbarten Zins ein Bauspardarlehen erhalten. Doch bei welchen Anbietern sind künftige Bauherren, Immobilienkäufer und Modernisierer am besten beraten und versorgt? Dieser Frage ist ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money im fünften Jahr nachgegangen.

Methodik

Insgesamt wurden fast 1.706 Teilnehmer zu den folgenden elf Leistungsmerkmalen befragt:

Attraktivität der Produkte

Beratungsqualität

Einhalten von Terminen

Erfassung finanzieller Verhältnisse

Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse

Transparenz der Berechnungen

Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen

Leichter Mitarbeiterkontakt

Reaktion bei Anliegen

Angenehmer Service

Insgesamt vergaben die befragten Kunden gute Noten an die Bausparkassen. Doch im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Spanne innerhalb der Branche deutlich vergrößert: Während die Top-Platzierten ihre Leistungen bestätigen oder sogar verbessern konnten, haben die Schlusslichter weiter an Boden verloren. Trotzdem erreichten wie bereits 2018 zehn Bausparkassen eine überdurchschnittliche Bewertung – fünf verdienten sich sogar ein sehr gut.

Foto: Shutterstock