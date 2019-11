Wie alt werde ich? DIA und Startup Sonares präsentieren Lebenserwartungsrechner

Das Berliner Startup Sonares hat auf der Grundlage einer Metastudie ein interaktives Tool zur Optimierung der Lebenserwartung entwickelt. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) verwendet es als erster Partner auf seiner Webseite www.wie-alt-werde-ich.de

Wie alt werde ich? Wie viele Jahre kann ich vielleicht noch herausholen? Eine Frage, die sich viele stellen. Die Web-Applikation „Change Your Life App“ beantwortet diese Fragen spielerisch mithilfe eines interaktiv gestalteten Fragebogens und eines bislang einzigartigen Berechnungsmodells.

Mit der neuen „Change Your Life App“ lässt sich die eigene Lebenserwartung laut DIA sehr genau berechnen: Anhand von 16 wissenschaftlich belegten Lebenszeit-Faktoren, die im Verlauf der Anwendung abgefragt werden, gibt die App das erwartete Lebensalter auf Jahr und Monat aus.

Das Besondere ist laut DIA, dass die App das weltweit einzige Tool dieser Art sei, das die Lebenserwartung wirklich individuell berechnet und keine Standard-Antworten liefert. Dafür sorge ein spezieller neuartiger Rechenkern.

Dieser eigens für die Change Your Life App entwickelte – und durch die Beuth-Hochschule für Technik in Berlin zertifizierte – Rechenkern enthält ein interdependentes Rechenmodell, das die abgefragten Faktoren miteinander verknüpft.

Wird auch nur ein einziger Faktor verändert, kann sich das auch auf die Wertung aller anderen Faktoren auswirken. So wird jeder Aspekt des Lebens in Abhängigkeit aller anderen in die Berechnung einbezogen.

Change Your Life-Funktion mit breiter wissenschaftlicher Grundlage

Über 40 unabhängige, internationale Studien bilden die wissenschaftliche Grundlage der App. In einer großen Metastudie hat das Team von sonares unter unzähligen Faktoren, die einen Einfluss auf die Lebensdauer nehmen können, 16 maßgebliche Einflussgrößen identifiziert und interaktiv aufbereitet. Insgesamt fünf Jahre intensiver Forschung und Entwicklung hat die Fertigstellung bis zum Launch der App in diesem Oktober in Anspruch genommen.

Die App kann zudem noch mehr, als nur die aktuell wahrscheinliche Lebensdauer berechnen: Sie zeigt auch auf, um wie viele Jahre sich das Leben noch verlängert oder auch verkürzt, wenn bestimmte Faktoren verändert werden. Eine echte Change-Your-Life-Funktion.

Unterhaltsame Beschäftigung mit einem Thema, das viele wegschieben

„Die App lädt ein, sich mit der eigenen Lebenserwartung eingehend zu beschäftigen“, erklärt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Sie lässt sich leicht bedienen und es macht obendrein noch Spaß, sich einem Thema zuzuwenden, dem viele lieber aus dem Weg gehen: dem Älterwerden. Eine Angelegenheit, die gerade viele junge Leute gerne von sich wegschieben.“

Das DIA nutzt die Change Your Life-App unter eigenem Label, um für die selbst verantwortete Altersvorsorge zu sensibilisieren. Unter www.wie-alt-werde-ich.de können Interessierte ihre Lebenserwartung ausrechnen und sich beim DIA zum Thema Altersvorsorge informieren.

Der bisher vom DIA verwendete Lebenserwartungsrechner wird damit durch die leistungsfähigere Change Your Life App ersetzt. Für die App auf wie-alt-werde-ich.de wurde sonares 2019 mit dem Deutschen Agenturpreis in der Kategorie „App“ ausgezeichnet.

Positiver Einfluss auf die Lebensqualität

Ziel dieses Projekts von sonares ist es allerdings nicht nur, dem Leben mehr Jahre zu geben: Auch die Lebensqualität soll positiv beeinflusst werden.

Daher hält das zugehörige Change-Your-Life-Portal noch Tipps bereit, wie das Leben lenswerter gestaltet werden kann. Als kleinen Gag bietet die App zum Abschluss einen Promivergleich und Social-Media-Posts zum Teilen an.

Die Change Your Life-App kann unter www.wie-alt-werde-ich.de oder direkt unter www.changeyourlifeapp.org ausprobiert werden. (dr)

Foto: Shutterstock