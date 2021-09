Aon Marktreport 2021: Wachsende Cyberkriminalität lässt Prämienpreis deutlich steigen

Check24: Autoversicherung in Berlin am teuersten

Die Vollkaskoversicherung fürs Auto ist nach einer Auswertung des Onlineportals Check24 in Berlin bundesweit am teuersten. Die Beiträge kosten in der Bundeshauptstadt demnach um bis zu 43 Prozent mehr als im deutschlandweiten Schnitt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.