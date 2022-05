Allianz Direct: Nils Stamm wird Chief Marketing and Sales Officer

Nils Stamm wird zum 1. Juni 2022 Chief Marketing und Sales Officer sowie Generalbevollmächtigter der Allianz Direct Versicherungs-AG. Er verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing, Digitale Services und Customer Experience für alle Märkte von Allianz Direct.

Der 46-jährige Stamm setzt sich nach Unternehmensangaben seit mehr als zwanzig Jahren mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Bereits zu Beginn der 2000er Jahre verantwortete er die Monetarisierung des Suchgeschäfts bei Web.de, so Allianz Direct. Danach folgten Vertriebs- und Marketing-Positionen mit Führungsverantwortung im Telekommunikationssektor: o2, Telefónica, United Internet und 1&1 Mail & Media.

In den vergangenen fünf Jahren war Stamm als Chief Digital Officer bei der Telekom Deutschland; und dort verantwortlich für die digitale Transformation und das digitale „end to end“-Geschäft. In der Funktion des Stiftungsrates der European netID Foundation engagierte er sich darüber hinaus aktiv für europäische Standards in der digitalen Welt.

„Mit Nils Stamm haben wir ein Schwergewicht im Bereich Digitalisierung, Kommerzialisierung und Customer Experience für uns gewonnen. Mit seiner langjährigen Expertise und seinem Verständnis für das digitale Geschäft, gepaart mit großartiger Customer Experience wird er uns auf unserem Weg, Europas bester Online-Versicherer zu werden, ein großes Stück voranbringen“ kommentiert Allianz Direct-CEO Philipp Kroetz die Personalentscheidung.