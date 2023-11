Service-KVG Intreal erweitert Geschäftsführung

Dabei wird sie innerhalb der Geschäftsführung der Intreal vor allem die Bereiche Anlagepolitik und Dachfondsmandate, Portfolio Supervision und Portfolio Management sowie Transaktionen verantworten, teilt das Unternehmen mit. Zudem wird sie weiterhin als Conducting Officer in der Geschäftsführung der Intreal Luxembourg tätig sein.

Nach dem Abschluss ihres Studiums an der Faculté Robert Schuman in Straßburg mit einem Diplom als Unternehmensjuristin absolvierte Camille Dufieux ein internationales Traineeprogramm bei der Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz und begann ihre berufliche Laufbahn 1998 als Kreditanalystin im Internationalen Immobiliengeschäft der Eurohypo in Frankfurt.

Seit 2010 bei Intreal

Nach Stationen bei der HSH Nordbank in Hamburg und bei der Warburg-Henderson KAG für Immobilien mbH wechselte sie 2010 als Portfolio Supervisorin und Prokuristin zur Intreal. Hier übernahm sie 2012 die Leitung des Bereichs Portfolio Supervision und wurde darüber hinaus 2021 als Conducting Officer in die Geschäftsführung der Intreal Luxembourg berufen.

Zum Hintergrund wird Geschäftsführer Andreas Ertle zitiert: „Die Intreal ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Mitarbeiterzahl hat 2023 die Marke von 500 überschritten und die Assets under Administration bewegen sich auf 70 Milliarden Euro zu. Vor diesem Hintergrund wollen wir die Geschäftsführung erweitern und die Intreal so für die Zukunft aufstellen.“