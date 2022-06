Wegen Werder: HSV-Hauptpartner HanseMerkur ändert auf Fan-Wunsch Logofarben auf Trikots

Die HanseMerkur wird ab 1. Juli 2022 neuer Hauptpartner und Trikotsponsor des Hamburger Sport-Vereins. So weit, so gut. Allerdings hat der hanseatische Traditionsversicherer in seinem Unternehmenslogo die Farben Grün und Weiß. Das ist erst einmal kein Problem. Wäre da nicht die sportliche Rivalität des HSV zum Bundesligisten Werder Bremen. Und deren Vereinsfarben sind ebenfalls Grün und Weiß. Nun hat die HanseMerkur angekündigt, die Profimannschaften des HSV nicht in den Unternehmenshauptfarben grün-weiß, sondern mit einem schwarzen HanseMerkur-Logo in die kommende Spielzeit gehen.