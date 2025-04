Hanse Merkur optimiert Jugendreiseschutz

Zielgruppengerechter Schutz für junge Reisende

Die Anpassungen basieren auf dem Feedback spezialisierter Reiseveranstalter und deren Kundschaft. „Die Bedeutung von Spezialanbietern in der Touristik hat in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Für uns als Reiseversicherer ist es somit die logische Konsequenz, unsere Reiseschutzkonzepte sehr zielgruppenspezifisch zu gestalten“, sagt Vera Scheuermann, Bereichsdirektorin Reisevertrieb International und Online bei dem Hamburger Versicherer. Seit Jahren bietet die Hanse Merkur eigene Produkte für junge Reisende an – nun wurden diese nochmals leistungsstärker gestaltet.