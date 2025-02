HMG managt Spezialfonds

Der als Artikel 8 gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte Immobilienfonds ist in sechs Wohnimmobilien mit insgesamt 354 Einheiten und rund 25.800 Quadratmeter Mietfläche investiert. Die Objekte aus den Baujahren 2019 bis 2024 befinden sich an sechs Standorten: Berlin-Pankow, Nauen bei Berlin, Hamburg-Schnelsen, Pinneberg bei Hamburg, Münster sowie Bad Nauheim bei Frankfurt am Main.

Der Investmentmanager MPC Capital hat den Fonds 2021 in Zusammenarbeit mit Universal Investment aufgelegt und bisher das Assetmanagement verantwortet.

Die HMG ist der Immobilieninvestment- und Assetmanager der Hanse Merkur Versicherungsgruppe. Insgesamt managt das Unternehmen nach eigenen Angaben Immobilienwerte für mehr als 70 institutionelle Investoren.