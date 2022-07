Digitalisierung: Sieben Gründe, warum die Cloud für Versicherer immer wichtiger wird

Die Versicherungsbranche ist in eine entscheidende Phase der IT-Modernisierung eingetreten. Umfragen von Sollers Consulting unter Führungskräften der Versicherungsbranche zeigen, dass die Cloud in diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielen wird. Wie es weiter gehen dürfte, zeigt eine Analyse von Dominik Kamiński, Head of Cloud bei Sollers.

Cloud ist eine Technologie, die von den Versicherern zunächst nur zögerlich genutzt wird. Doch CIOs und technologieorientierte Spezialisten drängen auf cloudbasierte Lösungen. Acht der zehn größten Versicherer in jedem Markt werden bis 2030 auf die Cloud setzen, zeigt eine Sollers-Umfrage aus dem Jahr 2021. Im selben Jahr gaben CIOs und IT-Fachleute an, dass die mit der Cloud verbundenen Kosten und Compliance-Probleme als die wichtigsten Hemmnisse gelten.

Cloud wird zu einem neuen Standard in der Branche

In einer jüngsten Umfrage von Sollers gaben IT-Spezialisten aus der Versicherungsbranche an, dass ein stärkeres Bewusstsein des Managements erforderlich ist. Mit zunehmendem Vertrauen in die Cloud wird sich die Akzeptanz von Cloud in der Versicherungsbranche durchsetzen. Die Versicherer beschleunigen ihre IT-Modernisierung, und Cloud wird in der Versicherungsbranche zu einem Standardwerkzeug werden, wie es in vielen anderen Branchen bereits der Fall ist. Die Umstellung auf Cloud hat begonnen und wird sich bis 2030 durchsetzen.

Wettbewerb unter Cloud-Anbietern wird zunehmen

Trotz zahlreicher Initiativen und neuer Unternehmen in vielen Ländern wird die Vorherrschaft der größten Cloud-Anbieter nicht verschwinden. Diese Vorherrschaft ist jedoch kein Innovationshemmnis. Der Wettbewerb unter den bestehenden Cloud-Anbietern wird zunehmen und sich auf Dienstleistungen verlagern, und sie werden mehr und bessere Lösungen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Sicherheit anbieten. Bis vor kurzem haben zwei Anbieter, AWS und Microsoft Azure, das Cloud-Angebot dominiert. Aber Google ist auf den Zug aufgesprungen und bietet neue zusätzliche Dienste an, beispielsweise Cyberversicherungen von Munich Re und Allianz sowie hochqualifizierte Lösungen für künstliche Intelligenz.

Lokale Akteure investieren, um auf die wachsende Nachfrage zu reagieren. In Frankreich folgt beispielsweise OVH Cloud diesem Beispiel, in Deutschland sind es die Deutsche Telekom, Ionos und Stackit. Lokale Anbieter werden jedoch nicht in der Lage sein, das technologische Niveau und die Sicherheit der drei Großen zu erreichen. Die führenden Cloud-Unternehmen bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen und sind besser in der Lage, Kunden bei der Regulierung zu unterstützen als lokale Anbieter. AWS, Azure und Google Cloud werden weiter dominieren und werden als „fortschrittliche“ Cloud-Anbieter akzeptiert, während lokale Anbieter sich auf „einfache“ Cloud-Lösungen beschränken werden.

Multi-Cloud wird die bevorzugte Option sein

Mit der zunehmenden Reife des Marktes für Cloud-Dienste wird die Multi-Cloud zu einer von vielen Versicherern bevorzugten Option. Bei einem Multi-Cloud-Ansatz nutzt ein Versicherer die Dienste von zwei oder mehr Anbietern parallel. Mit einer Multi-Cloud-Strategie können Versicherer von den Stärken bestimmter Cloud-Umgebungen profitieren. Multi-Cloud wird aus zwei Gründen bevorzugt: Der erste ist die Einhaltung von Vorschriften, die von Unternehmen eine Ausstiegsstrategie verlangen.

Versicherer und andere Finanzinstitute müssen in der Lage sein, ihre IT bei Bedarf von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen oder in ein eigenes Rechenzentrum zu verlagern. Der zweite wichtige Punkt ist die erhöhte Agilität, die mit einer Multi-Cloud-Strategie einhergeht. Versicherer werden darauf achten, dass sie zu anderen Cloud-Anbietern wechseln können, wenn ein bestehender Anbieter seine Preispolitik ändert oder der Leistungsumfang im Laufe der Zeit nicht mehr den Bedürfnissen des Versicherers entspricht. Technische Tools, die Multi-Cloud erleichtern, werden sich demnach immer mehr durchsetzen.

Anbieterbindung in der Cloud wird abnehmen

Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud werden die Versicherer Lösungen vermeiden, die einen Vendor-Lock verursachen. Es gibt immer mehr Lösungen und Technologien, die helfen, die Bindung an einen Cloud-Anbieter zu vermeiden. Die Unternehmen werden bei der Migration in die Cloud umdenken. Neue Infrastructure-as-a-Code (IaC)-Lösungen und Cloud-agnostische Dienste, die in der Cloud verfügbar sind, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, effiziente Lösungen in der Cloud zu entwickeln. Sie sind portabler und verursachen keinen Vendor-Lock.

Cloud-Regulierung wird praktikabel

Als Teil ihrer Open-Data-Strategie hat die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa die Initiative Open Insurance gestartet, um gemeinsame APIs (Application Programming Interface) für den Versicherungssektor zu schaffen. Dies wird die Digitalisierung des Sektors beschleunigen, die seit Jahrzehnten durch individualisierte Ansätze blockiert wird. Die Cloud-Regulierung wird den Versicherungssektor dazu bringen, seine Digitalisierungsbemühungen voranzutreiben, indem sie von der Prävention zur Praxis übergeht. In Deutschland hat die Regierung beschlossen, die Nutzung von Cloud zu stärken, in Großbritannien wird Cloud als Teil der digitalen Innovation und als Schlüsselziel für die Attraktivität des Marktes gesehen.

Die Regulierungsbehörde für die Finanzbranche in Frankreich hat 2013 begonnen, die Vorteile von Cloud zu erkunden. Heute nutzen führende Akteure des Versicherungssektors wie MACIF, Covéa, BNP Paribas, MAIF, Generali oder der Aggregator Les Furets die Cloud, wechseln in die Cloud oder modernisieren ihren Umgang damit. Es wird erwartet, dass die neue französische Regierung der Forderung der Branche nach klareren Regeln für die Cloud-Nutzung folgen wird.

In Polen schafft die Initiative Chmura Krajowa bereits jetzt einen nationalen Rahmen für die Umsetzung einer Multi-Cloud-Strategie, die die Dienste von Microsoft Azure, Google Cloud und einer sich entwickelnden eigenen Cloud-Infrastruktur kombiniert. Sie wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen aus Branchen mit besonderen Vorschriften die volle Nutzung von Cloud in Übereinstimmung mit dem polnischen Recht zu ermöglichen. Chmura Krajowa ist Vorreiter für Versicherer und andere Unternehmen der Finanzbranche bei der Einführung einer soliden Cloud-Strategie.

Wechsel in Cloud: Geschäftsautomatisierung durch KI wird ein wichtiges Ziel

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist mittlerweile eine Realität, die viele Dienstleistungen schneller und besser macht. Laut einer IBM-Umfrage nutzt bereits eines von drei Unternehmen künstliche Intelligenz. KI wird in der Fotografie, der optischen Zeichenerkennung, der Tontechnik, bei Sprachwerkzeugen, der Spracherkennung, im Marketing und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Auch in der Versicherungsbranche gibt es viele Anwendungsfälle für KI, denn sie kann das Underwriting, die Prävention und die Schadenbearbeitung beschleunigen und teilweise sogar automatisieren.

In der Praxis zögern die Versicherer jedoch aufgrund veralteter IT-Infrastrukturen, verfügbare KI-Lösungen einzuführen. In Umfragen von Sollers Consulting wurde Cloud neben robotergestützter Prozessautomatisierung und künstlicher Intelligenz als die wichtigste Technologie für Versicherer bis 2030 genannt. Die Nutzung von Cloud ist in den meisten Fällen eine Voraussetzung für den Einsatz von KI. Cloud-Anbieter bieten die fortschrittlichsten und ausgereiftesten KI-Lösungen an und entwickeln sie ständig weiter. Eigene Tools in diesem Bereich zu entwickeln, wäre eine enorme Investition mit hohem Risiko. Wir werden daher eine weit verbreitete Bewegung in Richtung Cloud erleben, mit dem Ziel, KI-basierte Lösungen zu implementieren.

Zunehmende Cyber-Bedrohungen werden den Trend zur Cloud unterstützen

Bedrohungen aus dem Cyberspace sind zu einem wichtigen Thema in der Versicherungsbranche geworden. Die Versicherer decken eine zunehmende Zahl von Cyber-Ereignissen ab. Gleichzeitig ist ihre Infrastruktur in hohem Maße Cyberangriffen ausgesetzt. Die Einführung von Cloud wird ein Teil der Lösung sein. Theoretisch ist Cloud anfällig für Cyber-Bedrohungen. Aber sie bietet de facto eine bessere Sicherheit zu einem niedrigeren Preis.

Cloud-Anbieter können die Vorteile von Skaleneffekten voll ausschöpfen und viel mehr in Cybersicherheit investieren, als es einzelne Unternehmen in einer On-Premise-Umgebung tun können. Die Versicherer werden Verschlüsselung und andere Instrumente des Datenschutzes in vollem Umfang nutzen. Die Cloud wird einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Cybersicherheit in der Branche leisten.