Ideal: BaFin segnet MyLife-Übernahme ab

Die BaFin hat die Übernahme der MyLife Lebensversicherung und der Honorar Konzept durch die Ideal-Gruppe am 7. Dezember 2022 final genehmigt. Mit dem Eigentümerwechsel gibt es auch eine Veränderung im Vorstand.

Der neu konstituierte Aufsichtsrat der MyLife hat Madeleine Bremme (44) mit Wirkung zum 09.12.2022 zur neuen Vorständin bestellt. Madeleine Bremme wird künftig innerhalb der MyLife unter anderem die Bereiche Finanzen, Kapitalanlage, Produktentwicklung und Aktuariat verantworten. Sie löst Dr. Claus Mischler als Vorstand ab, der den Göttinger Lebensversicherer im Zuge des Eigentümerwechsels verlässt und seine Führungspositionen innerhalb der bisherigen Muttergesellschaft SwissInsurevolution Partners beibehält.

Nach der Ausbildung bei einer gesetzlichen Krankenkasse und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Leipzig mit dem Schwerpunkt Versicherung begann Bremme ihren

beruflichen Einstieg in der Lebensversicherungsbranche 2004 bei der Ideal Versicherungsgruppe als Assistentin des Vorstandsvorsitzenden.

In den darauffolgenden Jahren war sie innerhalb der Ideal in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig und verantwortet seit Januar 2010 den Bereich Finanzen. Seit Januar 2020 ist Bremme Mitglied des Vorstands der Ideal Sterbekasse Lebensversicherung AG. Ihre bisherigen Aufgaben innerhalb der Ideal Versicherungsgruppe soll Bremme auch zukünftig fortführen.

Die Bestellung von Madeleine Bremme erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin.

Neu in den Aufsichtsrat der MyLife Lebensversicherung AG gewählt wurden Evi Vogl, die ehemalige Deutschland-Chefin des Vermögensverwalters Amundi, Prof. Dr. Michael Thiemermann, ehemaliges Vorstandsmitglied der Ergo-Gruppe und jetzt Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Fachhochschule der Wirtschaft in Marburg sowie Rainer M. Jacobus (Vorsitzender) und Karlheinz Fritscher (stv. Vorsitzender) aus dem Vorstand des neuen Eigentümers Ideal.